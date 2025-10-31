LaLiga EA Sports: Por la fecha 11 se enfrentarán Atlético de Madrid y Sevilla

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Sevilla, que se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 10:15 horas en el estadio el Metropolitano.

Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 1 de noviembre desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Sevilla

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 2-0 a Betis. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 12 veces.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla perdió ante Real Sociedad por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 8 goles y le han encajado 8.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 19 puntos (5 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 4 Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 8 11 Sevilla 13 10 4 1 5 1

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Levante: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Getafe: 23 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Real Oviedo: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Espanyol: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Betis: 30 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Sevilla, según país