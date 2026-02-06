Liga MX: Se enfrentan Club América y CF Monterrey por la fecha 5

En la previa de Club América vs CF Monterrey, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:10 horas en el estadio Azulgrana. El árbitro designado será Óscar Mejía García.

Por la fecha 5 del Clausura, Club América y CF Monterrey se enfrentan mañana desde las 22:10 horas en el estadio Azulgrana.

Así llegan Club América y CF Monterrey

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América ganó su último duelo ante Necaxa por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 2 a favor.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por CF Monterrey acabó en empate por 2-2 ante Tijuana. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 1 derrota. Convirtió 9 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

CF Monterrey ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de noviembre, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Club América se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Club América: el Clásico de Clásicos contra Chivas. Los eternos rivales jugarán el 15 de febrero, desde las 00:07 (hora Argentina), en el estadio Akron.

El encargado de impartir justicia en el partido será Óscar Mejía García.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 6 CF Monterrey 7 4 2 1 1 5 9 Club América 5 4 1 2 1 0

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Chivas: 15 de febrero - 00:07 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Puebla: 21 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigres: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs FC Juárez: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Querétaro: 9 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs León: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pumas UNAM: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cruz Azul: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Querétaro: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigres: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Horario Club América y CF Monterrey, según país