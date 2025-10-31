LaLiga EA Sports: Real Sociedad intentará quedarse con el derbi vasco ante Athletic Bilbao

Toda la previa del duelo entre Real Sociedad y Athletic Bilbao. El partido se jugará en el estadio Anoeta el sábado 1 de noviembre a las 12:30 horas.

El duelo entre Real Sociedad y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Anoeta desde las 12:30 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan Real Sociedad y Athletic Bilbao

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad venció 2-1 a Sevilla en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

A Athletic Bilbao no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Getafe. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 9 Athletic Bilbao 14 10 4 2 4 -1 17 Real Sociedad 9 10 2 3 5 -4

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Elche: 7 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Osasuna: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Villarreal: 30 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Barcelona: 22 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Levante: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Real Madrid: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Athletic Bilbao, según país