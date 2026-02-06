Javier Rabanal sobre el Universitario vs. Cusco FC: "Vamos por los tres puntos"

Universitario de Deportes ganó a ADT en casa en su debut del Torneo Apertura 2026 y ahora tendrá que visitar a Cusco FC que a priori es el compromiso más atractivo de la segunda jornada del certamen.

El entrenador crema Javier Rabanal señaló que su equipo buscará los tres puntos para seguir entre los líderes del Apertura. “Segunda fecha, clave todavía no hay nada. Nosotros vamos por los 3 puntos, vamos a intentar estar en el grupo de cabeza desde el principio y listo”, comentó.

Por otro lado, el DT de la 'U' dio detalles de la ausencia de José 'Tunche' Rivera. “Tiene una molestia en el hombro. Cayó mal esta semana, no se encontraba cómodo y lo hemos tenido que cambiar a última hora”, agregó.

Rabanal, además, se refirió a la fecha en la que el delantero Sekou Gassama podría debutar en el tricampeón nacional.

“No le queda mucho. En una semana más o menos andará listo para jugar”, culminó.

¿Cuál sería el once de Universitario?

De no mediar inconvenientes, Universitario jugaría con: Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; César Inga, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📋



Estos son nuestros convocados para enfrentar a @CuscoFC_2009 por la fecha 2 del Apertura 2026.#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/VWEwjRrG7T — Universitario (@Universitario) February 7, 2026

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs. Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?