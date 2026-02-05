Últimas Noticias
Serie A: Hellas Verona busca dejar el fondo de la tabla ante Pisa

La previa del choque de Hellas Verona ante Pisa, a disputarse en el estadio Marcantonio Bentegodi mañana desde las 14:45 horas. El árbitro será Daniele Doveri.

A partir de las 14:45 horas, Hellas Verona y Pisa protagonizarán mañana su choque por la fecha 24 de la Serie A, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Así llegan Hellas Verona y Pisa

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Cagliari. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa viene de perder contra Sassuolo por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 6 goles y recibieron 15.

Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 14 puntos (2 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PG - 11 PE - 11 PP).

Daniele Doveri será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
19Pisa142311111-21
20Hellas Verona14232813-23

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Parma: 15 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Sassuolo: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Milan: 13 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Fiorentina: 23 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Horario Hellas Verona y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
