LaLiga EA Sports: Por la fecha 25, Getafe recibirá a Sevilla

Toda la previa del duelo entre Getafe y Sevilla. El partido se jugará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el domingo 22 de febrero a las 08:00 horas.

El duelo entre Getafe y Sevilla correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez desde las 08:00 horas, el domingo 22 de febrero.

Así llegan Getafe y Sevilla

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-1 a Villarreal en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Sevilla igualó 1-1 el juego frente a Alavés. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Getafe.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 12 PP).

Sevilla se medirá ante Betis en una nueva edición del Derbi de Sevilla durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 1 de marzo y el estadio Benito Villamarín se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 14:30 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 48 24 15 3 6 19 11 Getafe 29 24 8 5 11 -8 13 Sevilla 26 24 7 5 12 -8

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Real Madrid: 2 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Betis: 7 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Atlético de Madrid: 14 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Betis: 1 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Rayo Vallecano: 8 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Sevilla, según país