LaLiga EA Sports: Celta y Mallorca se encuentran en la fecha 25

Todo lo que tienes que saber en la previa de Celta vs Mallorca. El duelo, a disputarse en el Estadio de Balaídos el domingo 22 de febrero, comenzará a las 12:30 horas.

Celta recibe el próximo domingo 22 de febrero a Mallorca por la fecha 25 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Mallorca

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio RCDE Stadium.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

En la jornada previa, Celta igualó 2-2 el juego ante Espanyol. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este encuentro con una derrota ante Betis por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 11.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el séptimo puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (6 PG - 6 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
7Celta342481065
18Mallorca24246612-10

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Girona: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Real Madrid: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Betis: 15 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Real Sociedad: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Osasuna: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
