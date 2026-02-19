LaLiga EA Sports: Por la fecha 25 se enfrentarán Athletic Bilbao y Elche

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Elche, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en la Catedral. Dirige Alejandro Hernández Hernández.
Athletic Bilbao aguarda mañana la visita de Elche, para jugar el partido por la fecha 25 de la Liga, a partir de las 15:00 horas.
Así llegan Athletic Bilbao y Elche
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao venció por 2-1 a Real Oviedo. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 9 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche igualó 0-0 ante Osasuna en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 11 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 0.
El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 31 puntos (9 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 10 PE - 9 PP).
Alejandro Hernández Hernández fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|48
|24
|15
|3
|6
|19
|9
|Athletic Bilbao
|31
|24
|9
|4
|11
|-7
|16
|Elche
|25
|24
|5
|10
|9
|-4
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 26: vs Rayo Vallecano: 28 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Barcelona: 8 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 26: vs Espanyol: 1 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Villarreal: 8 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Real Madrid: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas