LaLiga EA Sports: Por la fecha 25 se enfrentarán Athletic Bilbao y Elche

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Elche, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en la Catedral. Dirige Alejandro Hernández Hernández.

Athletic Bilbao aguarda mañana la visita de Elche, para jugar el partido por la fecha 25 de la Liga, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Elche

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció por 2-1 a Real Oviedo. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 9 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche igualó 0-0 ante Osasuna en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 11 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 31 puntos (9 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 10 PE - 9 PP).

Alejandro Hernández Hernández fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 48 24 15 3 6 19 9 Athletic Bilbao 31 24 9 4 11 -7 16 Elche 25 24 5 10 9 -4

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Rayo Vallecano: 28 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Barcelona: 8 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Espanyol: 1 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Villarreal: 8 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Real Madrid: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Elche, según país