LaLiga EA Sports: Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Nota IA

por Nota IA

·

Valencia y Real Madrid se miden en el estadio Mestalla mañana a las 15:00 horas.

Valencia y Real Madrid se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia no pudo ante Betis en el Benito Villamarín. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 2-1 a Rayo Vallecano en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 13 goles a favor y anotó 2 en contra.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 54 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (17 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
4Villarreal4221133516
17Valencia2322589-12

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Levante: 15 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Villarreal: 22 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Real Sociedad: 14 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Osasuna: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
