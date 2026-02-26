Liga MX: FC Juárez y Atlas se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de FC Juárez vs Atlas. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana, comenzará a las 22:00 horas y será dirigido por Vicente Reynoso Arce.

FC Juárez y Atlas se enfrentan mañana, a partir de las 22:00 horas, en el estadio Olímpico Benito Juárez. El partido corresponde a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan FC Juárez y Atlas

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez tiene pendiente su enfrentamiento con Querétaro que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Atl. de San Luis. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 7 en su arco.

FC Juárez registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Atlas fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Vicente Reynoso Arce.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 7 6 0 1 6 2 Cruz Azul 16 7 5 1 1 5 3 Pumas UNAM 15 7 4 3 0 8 6 Atlas 13 7 4 1 2 0 16 FC Juárez 4 6 1 1 4 -4

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Club América: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 8 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs CF Monterrey: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigres: 22 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Tijuana: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chivas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toluca FC: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Querétaro: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs León: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Horario FC Juárez y Atlas, según país