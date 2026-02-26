Últimas Noticias
Liga MX: Pachuca quiere mantener su racha frente Mazatlán

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Mazatlán ante Pachuca, a disputarse en el Kraken mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Mario Terrazas Chávez.

A partir de las 20:00 horas, Mazatlán y Pachuca protagonizarán mañana su choque por la fecha 8 del Clausura, en el Kraken.

Así llegan Mazatlán y Pachuca

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán sacó un empate por 1 en su visita a Tijuana. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca viene de derrotar a Tigres con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 2 en su arco.

Jugadas 3 jornadas del campeonato, Mazatlán aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio El Encanto.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el marcador favoreció a Pachuca con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 1 PP).

Mario Terrazas Chávez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas1876016
2Cruz Azul1675115
3Pumas UNAM1574308
5Pachuca1474214
17Mazatlán47115-7

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs León: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Club América: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Cruz Azul: 21 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Necaxa: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Necaxa: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Puebla: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Toluca FC: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Cruz Azul: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Pachuca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Mazatlán Pachuca Liga MX

