Liga MX: Pumas UNAM quiere el liderato del torneo frente a Tijuana

Palpitamos la previa del choque entre Tijuana y Pumas UNAM. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Luis Santander Aguirre.

Tijuana ejercerá mañana la localía ante Pumas UNAM, desde las 22:06 horas y en el marco de la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Tijuana y Pumas UNAM

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura

Tijuana viene de un resultado igualado, 1-1, ante Mazatlán. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM llega con ventaja tras derrotar a CF Monterrey con un marcador 2 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 5.

Todas las veces que fue anfitrión en el estadio Caliente, Tijuana sólo logró terminar igualando frente a su rival.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de noviembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Pumas UNAM quien ganó 4 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 8 puntos (1 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE).

Luis Santander Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 7 6 0 1 6 2 Cruz Azul 16 7 5 1 1 5 3 Pumas UNAM 15 7 4 3 0 8 4 Toluca FC 15 7 4 3 0 7 11 Tijuana 8 7 1 5 1 0

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Atlas: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Santos Laguna: 9 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs León: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Necaxa: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigres: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Toluca FC: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Necaxa: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cruz Azul: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Club América: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chivas: 5 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Horario Tijuana y Pumas UNAM, según país