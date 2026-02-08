LaLiga EA Sports: Espanyol tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Villarreal

Toda la previa del duelo entre Villarreal y Espanyol. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica mañana a las 15:00 horas.

Desde las 15:00 horas, Villarreal y Espanyol se enfrentan mañana por la fecha 23 de la Liga en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Espanyol

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Osasuna. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 8 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

A Espanyol no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Alavés. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 10 en contra.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 4 Villarreal 42 21 13 3 5 16 6 Espanyol 34 22 10 4 8 -1

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Getafe: 15 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Valencia: 22 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Celta: 14 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Atlético de Madrid: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Espanyol, según país