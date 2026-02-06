Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Sevilla se enfrentará ante Girona por la fecha 23

Girona se mide ante Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán mañana a las 12:30 horas.

Mañana desde las 12:30 horas, Sevilla recibirá a Girona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por la fecha 23 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Girona

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Mallorca. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó derrotado 0 a 1 ante Real Oviedo. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 3. Ha marcado 6 goles y recibió 3.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
12Girona2522679-15
15Sevilla24227312-8

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Alavés: 14 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Getafe: 22 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Barcelona: 16 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Alavés: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
