Liga MX: Santos Laguna quiere volver a ganar ante Querétaro

En la previa de Querétaro vs Santos Laguna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio la Corregidora. El árbitro designado será Abraham Quirarte Contreras.

Por la fecha 8 del Clausura, Querétaro y Santos Laguna se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y Santos Laguna

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

Querétaro tiene pendiente su enfrentamiento con FC Juárez que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

Santos Laguna llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante León. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 15 en contra.

En esta competencia, los resultados de Santos Laguna han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 4 partidos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Santos Laguna se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PE - 6 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Abraham Quirarte Contreras.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas1876016
2Cruz Azul1675115
3Pumas UNAM1574308
14Querétaro56123-3
18Santos Laguna17016-14

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Club América: 8 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigres: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atlas: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Cruz Azul: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tijuana: 9 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Chivas: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Puebla: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Club América: 5 de abril - 00:00 (hora Argentina)
Horario Querétaro y Santos Laguna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas
