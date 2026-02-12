Liga de Francia: Nantes busca cortar su racha negativa ante Mónaco

Palpitamos la previa del choque entre Mónaco y Nantes. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Eric Wattellier.

Mónaco ejercerá mañana la localía ante Nantes, desde las 15:05 horas y en el marco de la fecha 22 de la Ligue 1.

Así llegan Mónaco y Nantes

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de un resultado igualado, 0-0, ante Nice. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes viene de caer derrotado 0 a 1 ante Olympique Lyon. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Mónaco quien ganó 3 a 5.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 28 puntos (8 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 13 PP).

Eric Wattellier es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 51 21 16 3 2 32 2 Lens 49 21 16 1 4 20 3 Olympique Lyon 42 21 13 3 5 14 10 Mónaco 28 21 8 4 9 -1 17 Nantes 14 21 3 5 13 -18

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Lens: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Angers: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs PSG: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Le Havre AC: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Lille: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Angers: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Mónaco y Nantes, según país