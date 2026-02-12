Liga de Francia: Nantes busca cortar su racha negativa ante Mónaco

Palpitamos la previa del choque entre Mónaco y Nantes. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Eric Wattellier.
Mónaco ejercerá mañana la localía ante Nantes, desde las 15:05 horas y en el marco de la fecha 22 de la Ligue 1.
Así llegan Mónaco y Nantes
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco viene de un resultado igualado, 0-0, ante Nice. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1
Nantes viene de caer derrotado 0 a 1 ante Olympique Lyon. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Mónaco quien ganó 3 a 5.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 28 puntos (8 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 13 PP).
Eric Wattellier es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|51
|21
|16
|3
|2
|32
|2
|Lens
|49
|21
|16
|1
|4
|20
|3
|Olympique Lyon
|42
|21
|13
|3
|5
|14
|10
|Mónaco
|28
|21
|8
|4
|9
|-1
|17
|Nantes
|14
|21
|3
|5
|13
|-18
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Lens: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Angers: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs PSG: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Le Havre AC: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Lille: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Angers: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Mónaco y Nantes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
- Colombia y Perú: 15:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
- Venezuela: 16:05 horas