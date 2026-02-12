Liga MX: Por la fecha 6, Toluca FC recibirá a Tijuana

Toda la previa del duelo entre Toluca FC y Tijuana. El partido se jugará en el estadio Nemesio Díez mañana a las 22:05 horas. Será arbitrado por Joaquín Vizcarra Armenta.

Desde las 22:05 horas, Toluca FC y Tijuana se enfrentan mañana por la fecha 6 del Clausura en el estadio Nemesio Díez.

Así llegan Toluca FC y Tijuana

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

En su visita anterior, Toluca FC empató por 1 con Cruz Azul. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 5 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Tijuana igualó 0-0 el juego frente a Puebla. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 4 PE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Joaquín Vizcarra Armenta.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Tigres 10 5 3 1 1 5 3 Cruz Azul 10 5 3 1 1 3 6 Toluca FC 9 5 2 3 0 3 10 Tijuana 7 5 1 4 0 1

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Necaxa: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chivas: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlas: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Mazatlán: 22 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pumas UNAM: 28 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlas: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Santos Laguna: 10 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs León: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Toluca FC y Tijuana, según país