Liga MX: Puebla y Pumas UNAM se miden por la fecha 6

Palpitamos la previa del choque entre Puebla y Pumas UNAM. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Ismael López Peñuelas.

Puebla ejercerá mañana la localía ante Pumas UNAM, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Puebla y Pumas UNAM

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Puebla viene de un resultado igualado, 0-0, ante Tijuana. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM viene de empatar 2-2 ante Atlas. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 4 tantos.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE).

Ismael López Peñuelas es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Tigres 10 5 3 1 1 5 3 Cruz Azul 10 5 3 1 1 3 5 Pumas UNAM 9 5 2 3 0 5 13 Puebla 5 5 1 2 2 -1

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Club América: 21 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Necaxa: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs CF Monterrey: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tijuana: 28 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toluca FC: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Necaxa: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cruz Azul: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

