LaLiga EA Sports: Elche buscará vencer su racha negativa ante Osasuna

Te contamos la previa del duelo Elche vs Osasuna, que se enfrentarán en el estadio Martínez Valero mañana a las 15:00 horas.

Elche y Osasuna se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 24 de la Liga y se disputará en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Osasuna

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Real Sociedad. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 7.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 24 puntos (5 PG - 9 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 9 Osasuna 29 23 8 5 10 0 15 Elche 24 23 5 9 9 -4

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Athletic Bilbao: 20 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Espanyol: 1 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Real Madrid: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Valencia: 1 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Osasuna, según país