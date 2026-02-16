Copa Libertadores: Carabobo se enfrentará ante Huachipato por la llave 6

Huachipato se mide ante Carabobo en el estadio Misael Delgado mañana a las 17:00 horas. El partido será supervisado por Andrés Rojas Noguera.

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.