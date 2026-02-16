Últimas Noticias
Copa Libertadores: Carabobo se enfrentará ante Huachipato por la llave 6

Huachipato se mide ante Carabobo en el estadio Misael Delgado mañana a las 17:00 horas. El partido será supervisado por Andrés Rojas Noguera.

Carabobo y Huachipato se enfrentarán mañana por la llave 6 de de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 17:00 horas en el estadio Misael Delgado.

Andrés Rojas Noguera es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Carabobo y Huachipato, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
