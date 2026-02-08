Cámara de Turismo de Cusco: aumento de tarifas de ingreso a Machu Picchu fortalecerá protección del área natural de la ciudadela inca

A partir del próximo 1 de mayo se incrementará la tarifa de ingreso a Machu Picchu para visitantes extranjeros y nacionales, según informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez.

De acuerdo con la ministra, los turistas extranjeros pagarán 11 soles más y los nacionales 5 soles adicionales.

La medida, añadió, es con el objetivo de financiar trabajos de mantenimiento y mejorar el acceso al principal atractivo turístico del Perú.

"Hay que tener en consideración que [este aumento] fue aprobado en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu el año 2022, pero realmente necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones", expresó la ministra Mera Gómez a los medios.

Se necesitaba "partida presupuestal" para cuidar Machu Picchu

Al respecto, Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, señaló a RPP que dicha medida se venía discutiendo porque se buscaba "optimizar todo lo relacionado a la protección del área natural" de Machu Picchu.

"Desde hace varios años atrás hay un monto que se destina del presupuesto de los ingresos a la Red de Caminos Inca para que pueda ser utilizada por el Sernanp, órgano adscrito al Ministerio del Ambiente, que se encarga de la investigación, la preservación y la puesta en valor en el área natural protegida del santuario. Pero esto no sucedía en lo concerniente a los boletos de ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu", expresó González en La Rotativa del Aire-Edición Domingo.

"Hay que entender de que Machu Picchu no solamente es nuestro recurso patrimonial cultural más importante, sino que también es un área de decenas de miles de hectáreas de bosque andino-amazónico que es necesario proteger", añadió González.

Agregó que lo que faltaba para cuidar la ciudadela inca era "una partida presupuestal" que permita de que el área natural dentro de la zona de visita del parque arqueológico "también se contara con este recurso".

El especialista mencionó que esta medida debió entrar en vigencia en el año 2023, pero por temas administrativos y burocráticos fue postergado.

"Este año debió haber sido activado en febrero. Pero, nuevamente, debido a una serie de temas de coordinación entre el Ministerio de Cultura y el Sernanp, esto no fue posible", mencionó a RPP.

Carlos González recordó que el monto promedio que se paga por el ingreso a la ciudadela inca para extranjeros es de 152 soles y que subirá a 163 soles con la nueva disposición. En el caso de nacionales, el precio es de 64 soles y a partir de mayo será de S/ 69.

Sobre el Plan Maestro del Santuario Histórico

Como se recuerda, en enero de este año se aprobó el nuevo Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu con una visión al 2046, que tuvo un respaldo unánime por la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM).

La primera etapa sera entre 2026 y 2030, en donde se ha incorporado al turismo como eje estratégico, según informó Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco.

"Es a partir de ese plan que vamos a poder trabajar en una gobernanza mucho más articulada. ¿Para qué? Para que todos esos problemas que hemos que hemos tenido puedan ser mirados desde una visión mucho más articulada y estratégica, pero en base a un plan que vea la totalidad, no solamente de la conservación natural y cultural de Machu Picchu, sino también una adecuada gestión turística", expresó en RPP.