Liga MX: FC Juárez visita a Pachuca por la fecha 5

La previa del choque de Pachuca ante FC Juárez, a disputarse en el estadio Hidalgo mañana desde las 20:06 horas. El árbitro será Daniel Quintero Huitrón.

A partir de las 20:06 horas, Pachuca y FC Juárez protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 del Clausura, en el estadio Hidalgo.

Así llegan Pachuca y FC Juárez

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca sacó un empate por 0 en su visita a Querétaro. En las 3 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez viene de perder contra Cruz Azul por 3 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 8.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de noviembre, en Play In del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el marcador favoreció a FC Juárez con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Daniel Quintero Huitrón será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 10 Pachuca 5 4 1 2 1 -1 12 FC Juárez 4 4 1 1 2 -1

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Atlas: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigres: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mazatlán: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Necaxa: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Puebla: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Necaxa: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Querétaro: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlas: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Club América: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Pachuca y FC Juárez, según país