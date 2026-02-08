Palabra de DT: Javier Rabanal habló del polémico penal cobrado a Cusco FC ante Universitario

Universitario se quedó a poco de vencer a Cusco FC de visitante por el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. Y es que ganaba con un gol de Alex Valera a los 58 minutos.

Sin embargo, en el 90', apareció Facundo Callejo para poner la paridad frente a Universitario de Deportes por medio de un polémico penal. Tras el cotejo, el entrenador Javier Rabanal habló de lo que fue el desempeño de los suyos en el Estadio Garcilaso de la Vega.

"Cusco es uno de los equipos más fuertes del campeonato. En un momento estuvimos para llevarnos los tres puntos y todavía falta mucho. Si tienes una chance de ganar aquí, tienes que hacer todo para aprovecharla", dijo el DT de Universitario, en un primer momento, en conferencia de prensa.

Rabanal se pronuncia en Universitario

Más adelante, al técnico español se la preguntó en relación con la eficacia de su elenco en la segunda jornada de la Liga1 2026.

"Sí creo que hemos tenido para hacer más de un gol (...) Tuvimos cuatro clarísimas. Eso me deja tranquilo ya que, si vamos a generar tantas, vamos a hacer más de un gol y vamos a ganar. Aunque es cierto que si hubiésemos metido el segundo, podríamos haber tenido otro enfoque. El punto no me parece malo", agregó.

Por otra parte, el DT de Universitario habló brevemente por el penal que se le cobró al defensa Williams Riveros a poco del final.

"No puedo hablar del VAR porque no lo he visto. En vivo no sabía lo que estaba mirando muy bien", añadió el también exestratega de Independiente del Valle.

Lo que fue el partido de Universitario contra Cusco

Universitario tuvo una oncena titular conformada por Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

En tanto, el club dorado salió con Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva, Carlos Díez, Iván Colman; Lucas Colitto y Facundo Callejo.