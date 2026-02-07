Serie A: Bologna tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Parma

Toda la previa del duelo entre Bologna y Parma. El partido se jugará en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el domingo 8 de febrero a las 06:30 horas. Será arbitrado por Giuseppe Collu.

El duelo entre Bologna y Parma correspondiente a la fecha 24 se disputará en el estadio Stadio Renato Dall'Ara desde las 06:30 horas, el domingo 8 de febrero.

Así llegan Bologna y Parma

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Milan. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

A Parma no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 4 ante Juventus. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Bologna.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 30 puntos (8 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Giuseppe Collu.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 55 23 18 1 4 33 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 46 23 14 4 5 12 10 Bologna 30 23 8 6 9 2 16 Parma 23 23 5 8 10 -15

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Torino: 15 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Udinese: 23 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Hellas Verona: 15 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Milan: 22 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Parma, según país