Serie A: Atalanta y Cremonese se encuentran en la fecha 24

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atalanta vs Cremonese. El duelo, a disputarse en el Gewiss Stadium mañana, comenzará a las 12:30 horas y será dirigido por Marco Piccinini.

Atalanta y Cremonese se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el Gewiss Stadium. El partido corresponde a la fecha 24 de la Serie A.

Así llegan Atalanta y Cremonese

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Atalanta igualó 0-0 el juego ante Como 1907. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 1 gol y marcó 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este encuentro con una derrota ante Inter por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 10.

En los últimos 3 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el séptimo puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Piccinini.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 55 23 18 1 4 33 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 7 Atalanta 36 23 9 9 5 10 14 Cremonese 23 23 5 8 10 -11

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Lazio: 14 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Napoli: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Genoa: 15 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Roma: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Cremonese, según país