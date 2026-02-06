Liga MX: Atlas necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlas y Pumas UNAM, que se jugará mañana desde las 20:05 horas en el estadio Jalisco. Dirige Jorge Camacho Peregrina.

Atlas aguarda mañana la visita de Pumas UNAM, para jugar el partido por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 20:05 horas.

Así llegan Atlas y Pumas UNAM

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas venció por 1-0 a Mazatlán. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 3 veces.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM viene de un triunfo 4 a 0 frente a Santos Laguna. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 2 empates. Sumó un total de 7 goles y le metieron 2 en su arco.

Teniendo en cuenta la condición de local-visitante, ambos obtuvieron resultados parecidos. Atlas pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Jalisco y no le han convertido goles. Fuera de casa, Pumas UNAM hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Pumas UNAM se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE).

Jorge Camacho Peregrina fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 12 4 4 0 0 5 2 Cruz Azul 9 4 3 0 1 3 3 Atlas 9 4 3 0 1 1 4 Pumas UNAM 8 4 2 2 0 5 5 Toluca FC 8 4 2 2 0 3

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Pachuca: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs FC Juárez: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tijuana: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chivas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Puebla: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs CF Monterrey: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tijuana: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toluca FC: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Necaxa: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Horario Atlas y Pumas UNAM, según país