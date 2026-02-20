Liga MX: Chivas se enfrenta ante Cruz Azul con la meta de mantener su invicto y buscar la cima

Últimas Noticias
Chivas se enfrenta ante Cruz Azul con la meta de mantener su invicto y buscar la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Cruz Azul y Chivas se miden en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 22:05 horas y Maximiliano Quintero Hernández es el elegido para dirigir el partido.

Cruz Azul y Chivas se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura, a partir de las 22:05 horas en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Cruz Azul y Chivas

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul viene de ganar en su encuentro anterior a Tigres con un marcador de 2-1. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas venció 1-0 a Club América en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 9 goles a favor y anotó 4 en contra.

En cuanto a la condición de local/visitante, sus resultados son semejantes. Hasta el momento, Cruz Azul cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias. Chivas ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de noviembre, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (6 PG).

El encuentro será supervisado por Maximiliano Quintero Hernández, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas1866007
2Cruz Azul1364114
3Pumas UNAM1263306
4Toluca FC1263304
5Pachuca1163213

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs CF Monterrey: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Santos Laguna: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Pumas UNAM: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Mazatlán: 21 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Santos Laguna: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs León: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs CF Monterrey: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Cruz Azul y Chivas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela: 23:05 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Cruz Azul Chivas Liga MX

