Liga MX: Chivas se enfrenta ante Cruz Azul con la meta de mantener su invicto y buscar la cima

Cruz Azul y Chivas se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura, a partir de las 22:05 horas en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Cruz Azul y Chivas

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul viene de ganar en su encuentro anterior a Tigres con un marcador de 2-1. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas venció 1-0 a Club América en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 9 goles a favor y anotó 4 en contra.

En cuanto a la condición de local/visitante, sus resultados son semejantes. Hasta el momento, Cruz Azul cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias. Chivas ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de noviembre, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (6 PG).

El encuentro será supervisado por Maximiliano Quintero Hernández, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 3 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 4 Toluca FC 12 6 3 3 0 4 5 Pachuca 11 6 3 2 1 3

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs CF Monterrey: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Santos Laguna: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pumas UNAM: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mazatlán: 21 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Santos Laguna: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs León: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)

Fecha 12: vs CF Monterrey: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Cruz Azul y Chivas, según país