LaLiga EA Sports: Real Oviedo se enfrenta ante Real Sociedad con la ilusión de salir del fondo la tabla

Real Sociedad y Real Oviedo se enfrentan en Anoeta. El duelo se jugará el sábado 21 de febrero desde las 08:00 horas.

El juego entre Real Sociedad y Real Oviedo se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 25 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Real Oviedo

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 1 a 2 ante Athletic Bilbao. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Oviedo lo ganó por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
8Real Sociedad3124879-1
20Real Oviedo16233713-23

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Mallorca: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Atlético de Madrid: 7 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Atlético de Madrid: 28 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 4 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Espanyol: 9 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
