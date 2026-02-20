LaLiga EA Sports: Real Oviedo se enfrenta ante Real Sociedad con la ilusión de salir del fondo la tabla

Real Sociedad y Real Oviedo se enfrentan en Anoeta. El duelo se jugará el sábado 21 de febrero desde las 08:00 horas.

Así llegan Real Sociedad y Real Oviedo

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 1 a 2 ante Athletic Bilbao. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Oviedo lo ganó por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 48 24 15 3 6 19 8 Real Sociedad 31 24 8 7 9 -1 20 Real Oviedo 16 23 3 7 13 -23

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Mallorca: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Atlético de Madrid: 7 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Atlético de Madrid: 28 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 4 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Espanyol: 9 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

