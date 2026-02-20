Liga MX: Por la fecha 7 se enfrentarán Tijuana y Mazatlán

Todos los detalles de la previa del partido entre Tijuana y Mazatlán, que se jugará el domingo 22 de febrero desde las 00:10 horas en el estadio Caliente. Dirige Martín Molina Astorga.

Mazatlán y Tijuana se enfrentarán en el estadio Caliente el próximo domingo 22 de febrero desde las 00:10 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Tijuana y Mazatlán

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura

Tijuana viene de caer por 0 a 1 frente a Toluca FC. Ha ganado 1 y empatado 3 de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán viene de un triunfo 2 a 1 frente a Santos Laguna.

Tijuana necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 3 encuentros anteriores como local.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 7 puntos (1 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PG - 5 PP).

Martín Molina Astorga fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 3 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 12 Tijuana 7 6 1 4 1 0 17 Mazatlán 3 6 1 0 5 -7

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Pumas UNAM: 28 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlas: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Santos Laguna: 10 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs León: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Necaxa: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Pachuca: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs León: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Club América: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cruz Azul: 21 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Horario Tijuana y Mazatlán, según país