Serie A: Juventus se enfrentará ante Como 1907 por la fecha 26

Nota IA

por Nota IA

·

Como 1907 se mide ante Juventus en el Allianz Stadium el sábado 21 de febrero a las 09:00 horas.

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 21 de febrero, Como 1907 visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Como 1907

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 cayó derrotado 1 a 2 ante Fiorentina. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 11 goles y recibió 3.

Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el quinto puesto con 46 puntos (13 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (11 PG - 9 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
5Juventus4625137520
6Como 19074225119520

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 27: vs Roma: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 27: vs Lecce: 28 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Como 1907, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
