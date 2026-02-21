Liga de Francia: Lille se enfrentará a Angers por la fecha 23

Angers y Lille se miden en el estadio Raymond-Kopa el domingo 22 de febrero a las 11:15 horas y Mathieu Vernice es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 23 de la Ligue 1, Lille y Angers se enfrentan el domingo 22 de febrero desde las 11:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.
Así llegan Angers y Lille
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers no pudo ante Lorient en el Stade du Moustoir. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1
En la fecha pasada, Lille finalizó con un empate 1-1 ante Stade Brestois. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 9 tantos.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 8 PP).
El encuentro será supervisado por Mathieu Vernice, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|52
|22
|17
|1
|4
|25
|2
|PSG
|51
|22
|16
|3
|3
|30
|3
|Olympique Lyon
|45
|22
|14
|3
|5
|16
|5
|Lille
|34
|22
|10
|4
|8
|4
|11
|Angers
|29
|22
|8
|5
|9
|-5
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 24: vs Mónaco: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Nantes: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 24: vs Nantes: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Lorient: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Lille, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas