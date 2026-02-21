Liga de Francia: Lille se enfrentará a Angers por la fecha 23

Últimas Noticias
Lille se enfrentará a Angers por la fecha 23
Por la fecha 23 de la Ligue 1, Lille y Angers se enfrentan el domingo 22 de febrero desde las 11:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.

Así llegan Angers y Lille

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers no pudo ante Lorient en el Stade du Moustoir. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Lille finalizó con un empate 1-1 ante Stade Brestois. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y le han encajado 9 tantos.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Mathieu Vernice, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens5222171425
2PSG5122163330
3Olympique Lyon4522143516
5Lille342210484
11Angers2922859-5

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 24: vs Mónaco: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Nantes: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 24: vs Nantes: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Lorient: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Lille, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas
