Serie A: Cagliari intentará cortar la racha positiva de Parma

Palpitamos la previa del choque entre Parma y Cagliari. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Davide Massa.
Parma ejercerá mañana la localía ante Cagliari, desde las 14:45 horas y en el marco de la fecha 27 de la Serie A.
Así llegan Parma y Cagliari
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma logró un triunfo por 1-0 ante Milan. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari viene de empatar 0-0 ante Lazio. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 5 tantos.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Cagliari quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 32 puntos (8 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 11 PP).
Davide Massa es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|64
|26
|21
|1
|4
|41
|2
|Milan
|54
|26
|15
|9
|2
|21
|3
|Napoli
|50
|26
|15
|5
|6
|12
|12
|Parma
|32
|26
|8
|8
|10
|-12
|13
|Cagliari
|29
|26
|7
|8
|11
|-7
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Cagliari, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas