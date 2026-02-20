Liga de Francia: PSG quiere el liderato del torneo frente a Metz

Palpitamos la previa del choque entre PSG y Metz. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Abdelatif Kherradji.

El cotejo entre PSG y Metz, por la fecha 23 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 15:05 horas, en el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Metz

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Stade Rennes por un resultado de 1 a 3. Sólo ha perdido en la jornada anterior y acumula una racha de 4 fechas sin perder, con 12 goles marcados y 4 recibidos.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz viene de caer derrotado 1 a 3 ante Auxerre. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 11 ocasiones.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue PSG quien ganó 2 a 3.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 51 puntos (16 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 15 PP).

Abdelatif Kherradji es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 52 22 17 1 4 25 2 PSG 51 22 16 3 3 30 3 Olympique Lyon 45 22 14 3 5 16 4 Olympique de Marsella 40 22 12 4 6 19 18 Metz 13 22 3 4 15 -27

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Le Havre AC: 28 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Mónaco: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Stade Brestois: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lens: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Horario PSG y Metz, según país