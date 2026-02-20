Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Por la fecha 23, Toulouse recibirá a Paris FC

Por la fecha 23, Toulouse recibirá a Paris FC
Por la fecha 23, Toulouse recibirá a Paris FC
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Toulouse y Paris FC. El partido se jugará en el Stadium de Toulouse el sábado 21 de febrero a las 13:00 horas. Será arbitrado por Benoît Millot.

El duelo entre Toulouse y Paris FC correspondiente a la fecha 23 se disputará en el Stadium de Toulouse desde las 13:00 horas, el sábado 21 de febrero.

Así llegan Toulouse y Paris FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Le Havre AC. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

A Paris FC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 5 ante Lens. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 victoria y 3 empates, tiene 4 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Toulouse.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 30 puntos (8 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Benoît Millot.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens5222171425
2PSG5122163330
3Olympique Lyon4522143516
10Toulouse30228686
15Paris FC22225710-13

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 24: vs Stade Rennes: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Olympique de Marsella: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 24: vs Nice: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Olympique Lyon: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Paris FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Toulouse Paris FC ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA