Liga de Francia: Por la fecha 23, Toulouse recibirá a Paris FC

Toda la previa del duelo entre Toulouse y Paris FC. El partido se jugará en el Stadium de Toulouse el sábado 21 de febrero a las 13:00 horas. Será arbitrado por Benoît Millot.

El duelo entre Toulouse y Paris FC correspondiente a la fecha 23 se disputará en el Stadium de Toulouse desde las 13:00 horas, el sábado 21 de febrero.

Así llegan Toulouse y Paris FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Le Havre AC. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

A Paris FC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 5 ante Lens. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 victoria y 3 empates, tiene 4 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Toulouse.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 30 puntos (8 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (5 PG - 7 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Benoît Millot.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 52 22 17 1 4 25 2 PSG 51 22 16 3 3 30 3 Olympique Lyon 45 22 14 3 5 16 10 Toulouse 30 22 8 6 8 6 15 Paris FC 22 22 5 7 10 -13

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Stade Rennes: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Olympique de Marsella: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Nice: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Olympique Lyon: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Toulouse y Paris FC, según país