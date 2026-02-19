Liga de Francia: Stade Brestois recibirá a Olympique de Marsella por la fecha 23

Te contamos la previa del duelo Stade Brestois vs Olympique de Marsella, que se enfrentarán en el estadio Stade Francis-Le Blé el próximo viernes 20 de febrero a las 14:45 horas. Romain Lissorgue será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Ligue 1 se jugará el próximo viernes 20 de febrero a las 14:45 horas.

Así llegan Stade Brestois y Olympique de Marsella

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois consiguió sólo un punto en su último partido frente a Lille, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con RC Strasbourg. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 12 goles y ha recibido 12 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 40 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (12 PG - 4 PE - 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Romain Lissorgue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 52 22 17 1 4 25 2 PSG 51 22 16 3 3 30 3 Olympique Lyon 45 22 14 3 5 16 4 Olympique de Marsella 40 22 12 4 6 19 12 Stade Brestois 27 22 7 6 9 -5

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Metz: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Le Havre AC: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Olympique Lyon: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Toulouse: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Brestois y Olympique de Marsella, según país