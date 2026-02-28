Liga de Francia: Nantes se enfrentará a Lille por la fecha 24

Lille y Nantes se miden en el estadio Stade Pierre-Mauroy el domingo 1 de marzo a las 11:15 horas y Thomas Leonard es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 24 de la Ligue 1, Nantes y Lille se enfrentan el domingo 1 de marzo desde las 11:15 horas, en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y Nantes

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille viene de ganar en su encuentro anterior a Angers con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes venció 2-0 a Le Havre AC en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 37 puntos (11 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 14 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Leonard, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 5 Lille 37 23 11 4 8 5 17 Nantes 17 23 4 5 14 -18

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Lorient: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Angers: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario Lille y Nantes, según país