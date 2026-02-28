Liga de Francia: Paris FC y Nice se miden por la fecha 24

Palpitamos la previa del choque entre Paris FC y Nice. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Hakim Ben El Hadj.
El cotejo entre Paris FC y Nice, por la fecha 24 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 1 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Jean Bouin.
Así llegan Paris FC y Nice
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Toulouse. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 8.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice viene de empatar 3-3 ante Lorient. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 8 tantos.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 23 puntos (5 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 11 PP).
Hakim Ben El Hadj es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|54
|23
|17
|3
|3
|33
|2
|Lens
|52
|23
|17
|1
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|23
|14
|3
|6
|14
|14
|Nice
|24
|23
|6
|6
|11
|-13
|15
|Paris FC
|23
|23
|5
|8
|10
|-13
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 25: vs Olympique Lyon: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 25: vs Stade Rennes: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Nice, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas