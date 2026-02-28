Liga de Francia: Paris FC y Nice se miden por la fecha 24

Palpitamos la previa del choque entre Paris FC y Nice. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Hakim Ben El Hadj.

El cotejo entre Paris FC y Nice, por la fecha 24 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 1 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y Nice

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Toulouse. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice viene de empatar 3-3 ante Lorient. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 8 tantos.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 23 puntos (5 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 11 PP).

Hakim Ben El Hadj es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 14 Nice 24 23 6 6 11 -13 15 Paris FC 23 23 5 8 10 -13

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Olympique Lyon: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Stade Rennes: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Nice, según país