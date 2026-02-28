LaLiga EA Sports: Valencia se enfrenta ante la visita Osasuna por la fecha 26

Valencia y Osasuna se enfrentan en el estadio Mestalla. El duelo se jugará el domingo 1 de marzo desde las 10:15 horas.

El juego entre Valencia y Osasuna se disputará el próximo domingo 1 de marzo por la fecha 26 de la Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Osasuna

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia busca levantarse de su derrota ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Osasuna derrotó 2-1 a Real Madrid. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 26 puntos (6 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 61 25 20 1 4 42 2 Real Madrid 60 25 19 3 3 33 3 Villarreal 51 25 16 3 6 20 9 Osasuna 33 25 9 6 10 1 16 Valencia 26 25 6 8 11 -13

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Alavés: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Real Oviedo: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Sevilla: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Mallorca: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Real Sociedad: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Osasuna, según país