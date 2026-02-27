Liga de Francia: Se enfrentan Mónaco y Angers por la fecha 24

En la previa de Mónaco vs Angers, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 28 de febrero desde las 13:00 horas en el estadio Stade Louis II. El árbitro designado será Guillaume Paradis.

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 13:00 horas, Angers visita a Mónaco en el estadio Stade Louis II, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Ligue 1.

Así llegan Mónaco y Angers

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco ganó su último duelo ante Lens por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Lille. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el octavo puesto con 34 puntos (10 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 5 PE - 10 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Guillaume Paradis.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 8 Mónaco 34 23 10 4 9 2 12 Angers 29 23 8 5 10 -6

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs PSG: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Nantes: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Horario Mónaco y Angers, según país