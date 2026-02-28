Liga de Francia: Stade Brestois visita a Metz por la fecha 24

La previa del choque de Metz ante Stade Brestois, a disputarse en el estadio Stade Saint-Symphorien el domingo 1 de marzo desde las 11:15 horas. El árbitro será Jérémy Stinat.

Metz recibirá a Stade Brestois, en el marco de la fecha 24 de la Ligue 1, el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 11:15 horas, en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Stade Brestois

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante PSG. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Stade Brestois con un marcador de 3-2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (8 PG - 6 PE - 9 PP).

Jérémy Stinat será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 11 Stade Brestois 30 23 8 6 9 -3 18 Metz 13 23 3 4 16 -30

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Lens: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Le Havre AC: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Metz y Stade Brestois, según país