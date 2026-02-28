Liga de Francia: Por la fecha 24 se enfrentarán Lorient y Auxerre

Todos los detalles de la previa del partido entre Lorient y Auxerre, que se jugará el domingo 1 de marzo desde las 11:15 horas en el estadio Stade du Moustoir. Dirige Ruddy Buquet.

Auxerre y Lorient se enfrentarán en el estadio Stade du Moustoir el próximo domingo 1 de marzo desde las 11:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y Auxerre

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 3 en el partido anterior.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient igualó 3-3 frente a Nice. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 6 goles y registró solo 9 a favor.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre perdió ante Stade Rennes por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 3 goles y le han encajado 5.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Auxerre se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 32 puntos (8 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG - 5 PE - 14 PP).

Ruddy Buquet fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 9 Lorient 32 23 8 8 7 -4 16 Auxerre 17 23 4 5 14 -16

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Lille: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs RC Strasbourg: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

