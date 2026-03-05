Liga de Francia: PSG no quiere soltar el liderato ante Mónaco

Mónaco se mide ante PSG en el Parque de los Príncipes mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Ruddy Buquet.
Mañana desde las 14:45 horas, PSG recibirá a Mónaco en el Parque de los Príncipes, por la fecha 25 de la Ligue 1.
Así llegan PSG y Mónaco
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG ganó el encuentro previo ante Le Havre AC por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 12 goles a favor.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco llega triunfante luego de ver caer a Angers con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Mónaco se impuso por 1 a 0.
El local se ubica puntero con 57 puntos (18 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (11 PG - 4 PE - 9 PP).
Ruddy Buquet es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|57
|24
|18
|3
|3
|34
|2
|Lens
|53
|24
|17
|2
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|24
|14
|3
|7
|13
|4
|Olympique de Marsella
|43
|24
|13
|4
|7
|18
|7
|Mónaco
|37
|24
|11
|4
|9
|4
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Stade Brestois: 14 de marzo - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas