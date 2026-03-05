Serie A: Torino visita a Napoli por la fecha 28

La previa del choque de Napoli ante Torino, a disputarse en el estadio Diego Armando Maradona mañana desde las 14:45 horas.
A partir de las 14:45 horas, Napoli y Torino protagonizarán mañana su choque por la fecha 28 de la Serie A, en el estadio Diego Armando Maradona.
Así llegan Napoli y Torino
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli viene de vencer a Hellas Verona con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 10.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino viene de derrotar a Lazio con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 7 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Torino con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el tercer puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (8 PG - 6 PE - 13 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|67
|27
|22
|1
|4
|43
|2
|Milan
|57
|27
|16
|9
|2
|23
|3
|Napoli
|53
|27
|16
|5
|6
|13
|4
|Roma
|51
|27
|16
|3
|8
|18
|14
|Torino
|30
|27
|8
|6
|13
|-20
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 29: vs Lecce: 14 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Cagliari: 20 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 29: vs Parma: 13 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Milan: 21 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas