Serie A: Torino visita a Napoli por la fecha 28

A partir de las 14:45 horas, Napoli y Torino protagonizarán mañana su choque por la fecha 28 de la Serie A, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Torino

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de vencer a Hellas Verona con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de derrotar a Lazio con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 7 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Torino con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el tercer puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (8 PG - 6 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 4 Roma 51 27 16 3 8 18 14 Torino 30 27 8 6 13 -20

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Lecce: 14 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Cagliari: 20 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Parma: 13 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Milan: 21 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Torino, según país