Liga MX: Atlas se enfrentará ante Tijuana por la fecha 9

Tijuana se mide ante Atlas en el estadio Jalisco mañana a las 22:00 horas. El partido será supervisado por Adonai Escobedo González.

Así llegan Atlas y Tijuana

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

Atlas recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival FC Juárez. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 10 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Tijuana en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Tijuana y Pumas UNAM, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Tijuana se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PG - 6 PE - 1 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, Atlas se medirá con Chivas en el clásico Tapatío. El ansiado partido por los eternos rivales será el 7 de marzo, desde las 22:05 (hora Argentina), en el estadio Jalisco.

Adonai Escobedo González es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Chivas: 7 de marzo - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toluca FC: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Querétaro: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs León: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs CF Monterrey: 11 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Santos Laguna: 9 de marzo - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 11: vs León: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Necaxa: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigres: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs FC Juárez: 11 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Horario Atlas y Tijuana, según país