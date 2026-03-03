Liga MX: FC Juárez se enfrentará a Club América por la fecha 9

Club América y FC Juárez se miden en Azulgrana mañana a las 22:00 horas y Maximiliano Quintero Hernández es el elegido para dirigir el partido.

Club América y FC Juárez se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura, a partir de las 22:00 horas en Azulgrana.

Así llegan Club América y FC Juárez

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América no pudo ante Tigres en el Ciudad de los Deportes. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez venció 3-1 a Atlas en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 9 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Maximiliano Quintero Hernández, el juez encargado.

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Querétaro: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mazatlán: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pumas UNAM: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Santos Laguna: 5 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cruz Azul: 12 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Club América: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 8 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs CF Monterrey: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigres: 22 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Puebla: 3 de abril - 22:00 (hora Argentina)

