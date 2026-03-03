Liga MX: CF Monterrey y Querétaro se encuentran en la fecha 9

Todo lo que tienes que saber en la previa de CF Monterrey vs Querétaro. El duelo, a disputarse en el estadio BBVA Bancomer mañana, comenzará a las 20:00 horas y será dirigido por Salvador Pérez Villalobos.

CF Monterrey y Querétaro se enfrentan mañana, a partir de las 20:00 horas, en el estadio BBVA Bancomer. El partido corresponde a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan CF Monterrey y Querétaro

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

CF Monterrey cayó 0 a 2 ante Cruz Azul en el BBVA Bancomer. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Querétaro logró empatar 2-2 ante Santos Laguna. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y CF Monterrey fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el noveno puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 3 PP).

La siguiente fecha será una de las más atractivas para CF Monterrey, ya que se cruzará con Tigres en el clásico regio. Los eternos rivales se verán las caras el 8 de marzo, a partir de las 00:00 (hora Argentina), en el estadio Universitario.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Salvador Pérez Villalobos.

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Tigres: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs FC Juárez: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chivas: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlas: 11 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Club América: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlas: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Toluca FC: 5 de abril - 21:00 (hora Argentina)

