Liga MX: Puebla quiere dejar el último lugar de la tabla ante FC Juárez

FC Juárez y Puebla se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga MX y se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Así llegan FC Juárez y Puebla

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez no quiere lamentar otra caída: 2 a 4 finalizó su partido frente a CF Monterrey. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla viene de caer en su estadio ante Club América por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 12 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y FC Juárez resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 10 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Fernando Hernández Gómez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 9 FC Juárez 19 14 5 4 5 -1 18 Puebla 8 14 2 2 10 -19

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Atl. de San Luis: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Querétaro: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Cruz Azul: 1 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs León: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario FC Juárez y Puebla, según país