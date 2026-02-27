Últimas Noticias
Liga MX: Necaxa se enfrentará a León por la fecha 8

León y Necaxa se miden en Nou Camp mañana a las 20:06 horas y Víctor Cáceres Hernández es el elegido para dirigir el partido.

León y Necaxa se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura, a partir de las 20:06 horas en Nou Camp.

Así llegan León y Necaxa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León viene de ganar en su encuentro anterior a Santos Laguna con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y empatar 1 juego, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Toluca FC. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y León sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Víctor Cáceres Hernández, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Chivas1876016
2Cruz Azul1675115
3Pumas UNAM1574308
10Necaxa97304-2
13León77214-3

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Mazatlán: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tijuana: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Chivas: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlas: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Pachuca: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Pumas UNAM: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Puebla: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tijuana: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Mazatlán: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)
Horario León y Necaxa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:06 horas
  • Colombia y Perú: 20:06 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:06 horas
  • Venezuela: 21:06 horas
