Copa Libertadores: Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Botafogo, que se jugará mañana desde las 19:30 horas en el Monumental. Dirige Wilmar Roldán Pérez.

Barcelona aguarda mañana la visita de Botafogo, para jugar el partido por la llave 4 de la Copa Libertadores, a partir de las 19:30 horas.

Así llegan Barcelona y Botafogo

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona venció por 1-0 a Argentinos Juniors.

Últimos resultados de Botafogo en partidos de la Copa Libertadores

Botafogo viene de un triunfo 2 a 0 frente a Nacional Potosí.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Conmebol Libertadores Bridgestone 2017, y Barcelona se llevó la victoria por 0 a 2.

Wilmar Roldán Pérez fue designado para controlar el partido.

Horario Barcelona y Botafogo, según país