Premier League: Brighton and Hove recibirá a Brentford por la fecha 12

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Brentford, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo sábado 22 de noviembre a las 10:00 horas. John Brooks será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 12 de la Premier League se jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 10:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Brentford

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Crystal Palace, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Newcastle United. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford resultó vencedor por 4 a 2.

El local está en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 1 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es John Brooks.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 11 Brighton and Hove 16 11 4 4 3 2 12 Brentford 16 11 5 1 5 0

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Brighton and Hove y Brentford, según país